Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maça damga vuran Emre Belözoğlu, hem oyunuyla hem takıma yaptığı katkıyla fark oluşturmaya devam ediyor.

Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, 36 yaşında olmasına rağmen (eski takımı) Fenerbahçeli oyuncuları solladı.

OZAN'I DÖRDE KATLADI

Takımına 4 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Emre, asist sayısı ile Alper Potuk'u 2'ye, Souza, Mehmet Topal ve Ozan Tufan'ı 4'e katladı

İşte yıldız oyuncunun bu sezonki performansı ile geride bıraktığı o isimler:

ALPER POTUK

1 gol, 4 asist

JOSEF DE SOUZA

4 gol, 2 asist

MEHMET TOPAL

4 gol, 2 asist

OZAN TUFAN

3 gol, 2 asist

SALİH UÇAN

1 asist