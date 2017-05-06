Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Maçkolik radyodan Coşkun Gülbahar'a konuşan Orman, güzel bir maç temenisinde bulunurken, "Fenerbahçe ile oynadığımız maçlar her zaman önemlidir. Sonuçta derbiye çıkacağız. Umarım seyredenlere keyif veren bir futbol ortaya konur ve ismine yakışır bir derbi olur." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışında yapılacak bu kritik maç öncesi takım üzerinde yoğun bir stres olmadığının altını çizen orman, "Bu sezon yaklaşık 50 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi derken üst düzey maçlar oynadık. Lyon, Benfica ve Napoli maçları daha stresli olmuştur. Bu derbi olduğu için kendi içinde bir önem arz ediyor ama oyuncularda aşırı bir stres olduğunu hiç düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLE İLGİLİ YORUMU..."

Maç öncesi hakem hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını söyleyen Orman, "Hakemle ilgili yorumu maç oynandıktan sonra yaparız. Hakem yorumcuları en formda hakemin Fırat Aydınus olduğunu yazıyor. Umarım formdadır ve düzgün bir maç yönetir. Taraftarlarımızdan hakemle alakalı tepki var ama Fırat Aydınus Vodafone Arena'ya ilk kez gelecek. Uzun zaman sonra da ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek. Allah hakem şansı versin." dedi.

ORMAN'DAN TARAFTARA ÇAĞRI!

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen başkan Orman, "Taraftarımız Lyon maçındaki gibi sakin olsun. Maça diri gelsinler ve 90 dakika takımlarının arkasında olsunlar. Derbi haricinde evimizde iki maç daha oynayacağız. Sadece takımlarına destek olsunlar." diye konuştu.