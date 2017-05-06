Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenip turu geçtiği maçta Robin van Persie ile rakip oyuncular arasında yaşanan olaylar uzun süre gündemde kalmıştı. RvP-Tosic kapışmasında Tosic rakibine dirsek atınca kırmızı kartla oyun dışında kalmış ve 3 maç ceza almıştı.

RAKİBİ KIŞKIRTMIŞTI

Van Persie rakip takım taraftarına yönelik hareketi nedeniyle 3 maçla, Şenol Güneş ise devre arasında Kjaer'in boğazını sıktığı gerekçesiyle 1 maçla cezalandırılmıştı. Oğuzhan'la van Persie arasındaki itişip kakışma ve söz dalaşı da maça damgasını vurmuştu.

"BENİMLE SAKIN UĞRAŞMASINLAR"

Van Persie, o maçta neredeyse tüm Beşiktaşlı oyuncuların üzerine oynadığını belirterek, "Ben hep sakin kalmaya özen gösterdim, sükunetimi korudum. Buna rağmen beni tartışmaların ve kavganın içine çekmeye çalıştılar. Onları uyarıyorum, benimle sakın uğraşmasınlar. Bunu tekrarlarsa yine kendileri zararlı çıkardı. Böyle bir şey onlara fayda sağlamaz, aksine zararlı çıkarlar." dedi.

Olaylı kupa derbisinde Fenerbahçe'ye zaferi getiren golü atan Hollandalı yıldız, yine meydan okudu "Bu maçta da gol atacağım" iddiasında bulundu.

Geçen sezon Beşiktaş'a karşı iki lig maçında 1 gol bulan Robin van Persie, bu sezon ise kupada Kartal'ı 1 kez avladı.