Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Kayserispor’a 3-2 yenilen Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal, kendi sahalarında ikinci yarıda kaybettikleri puanın 10’a yükseldiğini belirterek, "Burada oynamanın zorluklarını biliyoruz. Kilidi açacak oyuncu konusundaki zorlanmayı biliyorum. Bunlar olacaktır. Kazanmak burada daha güç, çünkü kilidi açman lazım" dedi.

Kaybettikleri 3 puana karşın şu anda ikinci yarının en fazla puan toplayan takımı olduklarını belirten Yanal, "İkinci yarıda 30 puanla şu anda oynanmamış bir maç sonrasında lider durumdayız. Önemli skor elde ettik. Bu skoru elde ederken en büyük paydayı alacak olan oyunculardır. İyi bir takım olma yönünde seçtikleri davranış ve bütünlük bizi buraya getirdi. Bu takımın önünde önemli bir süreç var. 2011 sezonundan sonra istediği hedefleri gerçekleştiremeyen bir takım var. Toparlandıktan sonra bu noktaya getirmek önemli bir süreçti. Bu süreci tamamlamak için önümüzde bir dönem daha var. 13 haftanın yorgunluğu vardı. Böyle iniş çıkışlar olacaktır. Oyuncuların bugüne kadar getirdiği iyi emeği ve sonucu tebrik ediyorum. İyi bir takım oldular. Biz iyi bir takımız" dedi.

"SORUNLARIMIZI KENDİ ARAMIZDA ÇÖZEBİLİRİZ"

Rodallega’nın oyundan alındığında yaşanan tepkiyle ilgili olarak sorulan soruya ise Yanal, "Bu medya yoluyla konuşulacak konu değil. Kendi içimizde bunu iletişimle rahatlıkla çözebiliriz. Bizim belli bir kadromuz var. Çok fazla rotasyon yapacak oyunculara sahip değiliz. İkinci yarı uzun zamandır kullandığımız bir takım var. İniş çıkışlar oldu. İçeride oynamakta zor. Her şey hücum değil, savunma yönü var. Taraftar tepkisi olacaktı. Kazanmayı alkışlamak için sahaya geliyorlar. Taraftarın tepkileri normal. Trabzonspor gelişimi devam eden takım" ifadesini kullandı.

Yanal, her iki takım taraftarları arasındaki dostluğun maça etkisi olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Deplasmanlarda da 38. dakikalarda bizim taraftarımız Kayserispor’u hep alkışlar. Bir kardeşlik taraftarlığı var. Çok yumuşak hava vardı ama bunları saha içindeki oyuncuların tutumu ile bir tutmak istemiyorum. Ne olursa olsun Trabzonspor sahaya çıktığında belirli bir kazanma gücünü ortaya koyması lazım. Bugün bunu kendi gücü içerisinde yapmaya çalıştığını, oyuncuların ellerinden gelen gayreti sarf ettiğini düşünüyorum. Onların bugüne kadar göstermiş oldukları skordan da memnunum ve bu hedefi de doğru şekilde götürdüklerini düşünüyorum. Önümüzde güzel günler bizi bekliyor" yanıtını verdi

Yanal, Rodallega’nın niçin oyundan alındığı sorusuna ise, "Keşke herkes 9 numara oynasa. Trabzon’da herkes bunu sever. Herkes santrfor ama bunun savunma, hücum yönü var. Keşke bunu hep yapabilsek. Çok iyi hücum ve savunma yapsak ama bazen olmuyor"şeklinde konuştu.