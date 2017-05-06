Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Süper Lig’in 30. haftasında TT Arena’da karşılaştığı Kasımpaşa maçında kötü haber geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Tolga’nın rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya, sarı kart ile cezalandırdı. Karşılaşmanın 59. dakikasında orta sahada kaybettiği topta Pavelka’ya yaptığı hareketten sonra Yankaya, Tolga’ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Orta sahanın başarılı isimlerinden olan Tolga, böylece Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynanacak Gaziantepspor maçında takımının yanında olamayacak.