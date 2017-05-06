Galatasaray’ın Süper Lig’in 30. haftasında TT Arena’da karşılaştığı Kasımpaşa maçında kötü haber geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Tolga’nın rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya, sarı kart ile cezalandırdı. Karşılaşmanın 59. dakikasında orta sahada kaybettiği topta Pavelka’ya yaptığı hareketten sonra Yankaya, Tolga’ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Orta sahanın başarılı isimlerinden olan Tolga, böylece Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynanacak Gaziantepspor maçında takımının yanında olamayacak.
Tolga Ciğerci Gaziantepspor maçında yok
06.05.2017 - 20:44 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Gaziantepspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Etiketler : tolga ciğerci,gaziantepspor,galatasaray,
471033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471033.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
29
16
4
9
55
33
22
52
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
29
10
10
9
33
35
-2
40
9
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
29
10
5
14
30
45
-15
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor - Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği - Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray - Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor - Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
2
Eskişehirspor
31
16
10
5
60
37
23
55
3
Sivasspor
31
15
10
6
43
26
17
55
4
Giresunspor
31
14
8
9
38
31
7
50
5
Boluspor
31
15
5
11
51
50
1
50
6
Ümraniyespor
31
12
12
7
39
31
8
48
7
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
8
Göztepe
31
13
7
11
44
44
0
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
11
Denizlispor
31
10
9
12
43
43
0
36
12
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
13
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
14
Samsunspor
31
8
8
15
25
42
-17
32
15
Bandırmaspor
31
8
7
16
40
49
-9
31
16
Şanlıurfaspor
31
7
9
15
34
43
-9
30
17
Gaziantep BŞB
31
7
9
15
31
42
-11
30
18
Mersin İ.Y.
31
6
10
15
28
60
-32
25