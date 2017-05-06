Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soyunma odasında yaklaşık olarak 1 saat süren toplantının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor açıklamalarda bulundu.

Tudor, ''Başkanımız kendi düşüncelerini söyledi. Konuşulanlar soyunma odasında kalacak. Ne yazık ki kötü bir performans göstererek kaybettik. Başkanla sadece bugünle ilgili konuştuk. Gelecekle ilgili herhangi bir konuşmamız olmadı. İstifa gibi bir durum söz konusu değil'' dedi.

Bruma'yı neden oyundan aldığıyla ilgili konuşan Tudor ''Ben hoca olarak bazı şeyleri görmezden gelebilirim. Tek gözümüzü kapatabilirim. Bazen bu grup için 2 gözümü de kapatabilirim. Ancak ciddi bir kulüp, ciddi bir takım olmak istiyorsanız, limitler aşıldığı zaman göz yumamazsınız. Bruma'yı da seven birisiyim'' diye yanıt verdi.

Tudor, kendisine gelen performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna ise ''Fantastik'' diyerek yanıt verdi.