Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Galatasaray'a karşı kazandığınızda diğer takımlara karşı kazandığınızdan daha farklı bir his oluyor." diyen Andre Castro, "Özellikle deplasmanda kazandığınız maçlar daha anlamlı. Maçın başından sonuna kadar hocanın bütün söylediklerini eksiksiz yerine getirdik. Saha içinde her zaman organizasyonumuzu koruduk. Takım olarak çok iyi bir iş çıkardık. Buradan çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Daha önce orta sahada daha çok görev aldığı, bu maçta ise hücumun sağında oynadığının hatırlatılması üzerine ise Portekizli oyuncu, "Gayet iyi hissettim. Hafta içinde de çalışmalarımız bu yönde oldu. Bu mevkide oynayabileceğime inanıyorum.



Elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.