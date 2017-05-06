Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona, Villarreal engelini Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar'dan oluşan muhteşem üçlüsünün golleriyle 4-1'le geçti. Sakatlıktan döndükten sonra 2. maçına çıkan Neymar, 21. dakikada Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Cedric Bakambu, 32. dakikada ofsayt beklentilerine rağmen Roberto Soldado'nun asistini harika bir vuruşla gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

45'te Lionel Messi, cezasahası dışından şık çalımlarla topu yay yakınına taşıyıp şutunu çıkardı. Defanstan seken top ağlarla buluştu ve Barcelona soyunma odasına 2-1 önde gitti.

69'da Luis Suarez'in golü geldi. Uruguaylı, 2 maçta 3. golüne ulaştı. Messi, 82'de panenka penaltısıyla ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti, Barcelona: 4 - Villarreal: 1.

Bu sonucun ardından puanını 84 yapan Barcelona, maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Villarreal ise 63 puanda ve 4. Sevilla'nın 6 puan gerisinde kaldı.