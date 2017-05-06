Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşandı.Mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sert açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün'ün açıklamaları;

"Verilmeyen kartlar, penaltı var. Nasıl verildiği anlaşılamayan bir sarı kart. 2. gol öncesi verilmeyen bir penaltı var. Asıl tartışılması gereken şeyler tartışılmıyor. Bu kadar düşük seviyede bir hakem buraya neden atanıyor. Galatasaray'ın kaderiyle kimsenin oynamaya hakkı yok."

"İstifa yok. İçeride konuşmalar oldu, bunun devamı olacak. İçeride de hataları olanlar var, onlar da bedelini ödeyecekler. Dışarıdan da müdahaleler olduğuna inanıyoruz. Hakemlerin de kötü performansları var. Bruma davranmaması gereken şekilde davrandı hocasına. O da oyundan çıkardı."

"Devamı gelecek önümüzdeki birkaç gün. Kimse bir şey beklemesin, olması gerekenler olacak. Şu anda için Igor Tudor bizim teknik direktörümüzdür, istifası söz konusu değildir. Biz önce üzerimize düşeni yapmalıyız."

"Tahkim'e gidilince cezalar inerse, vuranla vurmayan birbirinden ayrılmazsa, başımıza bunlar geliyor. Her şey görünüyor. Maalesef başarısız bir tablo. Bunda payı olanlar da, faturanın kendilerine kesilmiş bölümünü ödeyecekler."