Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jan Olde Riekerink'ten koltuğu devralan ve 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasıyla siftah yapan Tudor, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri bir türlü karşılayamadı.

Tudor yönetiminde çıkılan 10 lig maçında, 5 yenilgi, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alındı.

KASIMPAŞA DEPLASMANDA İLK KEZ 3 GOL ATTI

Bu sezon ligdeki deplasman maçlarında beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Kasımpaşa, Galatasaray filelerini 3 kez havalandırarak bir ilki gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sezon bir deplasman maçında ilk kez 3 gol birden bulmayı başardı.

Kasımpaşa, 15. deplasman müsabakasında 4. galibiyetini elde etti.