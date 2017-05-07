Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Rıza Kayaalp’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.