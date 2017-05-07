Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvat çalıştırıcı, "Çizgide oyna" uyarasına el hareketiyle tepki gösteren genç futbolcuyu, 18. dakikada kenara alarak yerine Rodrigues'i sahaya sürdü. Tudor'un takındığı bu tavrın ardından Bruma'nın İstanbul'a gelen menajeri Catio Balde ile Galatasaray yönetimi arasında gerçekleşecek sözleşme uzatma görüşmelerinden nasıl sonuç çıkacağı merak konusu oldu.

Küfür etti iddiası

Bruma'nın kendisini ikaz eden Tudor'a küfür ettiği iddia edilirken, Hırvat teknik adam ısınmasını bile beklemeden hemen Rodrigues'i oyuna aldı