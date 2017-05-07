Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tudor, Bruma'yı sakatlık dışında bir sebepten çıkardıysa, ölüm fermanını hazırlamış olur.

Yasin'e sabredip, Bruma'yı 2 hata ile çıkarmak ne demek?

Bu adamı üzmeyin sonra ikinci Ribery vakası olur.

Bruma'ya sözleşme imzalatmamak için ellerinden geleni yapıyorlar.