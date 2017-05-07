Tudor, Bruma'yı sakatlık dışında bir sebepten çıkardıysa, ölüm fermanını hazırlamış olur.
Yasin'e sabredip, Bruma'yı 2 hata ile çıkarmak ne demek?
Bu adamı üzmeyin sonra ikinci Ribery vakası olur.
Bruma'ya sözleşme imzalatmamak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Tudor Bruma'yı kenara aldı, sosyal medya sallandı
07.05.2017 - 04:06 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 04:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tudor'un Bruma'yı maçın başında oyundan almasına G.Saraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadaki paylaşımların bazıları şöyle:
Tudor, Bruma'yı sakatlık dışında bir sebepten çıkardıysa, ölüm fermanını hazırlamış olur.
Etiketler : tudor,bruma,galatasaray,
471080 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471080.aspx
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8
5
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Galatasaray
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4
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56
36
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10
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9
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32
4
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Alanyaspor
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4
15
48
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10
6
13
30
37
-7
36
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10
6
13
28
39
-11
36
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Bursaspor
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10
5
14
30
45
-15
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
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7
5
17
28
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17
6
8
44
34
10
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Eskişehirspor
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6
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32
5
37
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8
13
10
43
46
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34
13
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9
9
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32
15
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Mersin İ.Y.
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10
15
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-32
25