Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’da dünkü Kasımpaşa yenilgisi sonun başlangıcı gibiydi. Başkan Dursun Özbek ağır mağlubiyet sonrası adeta çıldırdı. Bitiş düdüğünden hemen sonra Nasuhi Sezgin ile soyunma odasına inen başkan, teknik heyet ve futbolcularla 70 dakika süren bir toplantı yaptı. Özbek’in soyunma odasına girmesiyle tansiyon yükselirken, koridorlardan bağrışma sesleri duyuldu. Tudor’la da ayrıca bir görüşme yapan Dursun Özbek, teknik adamın geleceği hakkında konuştu. Yayıncı kuruluş, “Tudor’la yollar ayrıldı” iddiasında bulundu. Ligin bitimine az bir süre kaldığı için Hırvat çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar devam edileceği belirtildi. Toplantı sonrası basın toplantısı yapan Tudor’un moralinin son derece bozuk olduğu görüldü. Teknik adam istifa söylentilerini yalanlasa da mimiklerinden sonun yaklaştığı adeta akıyordu.



5 yenilgi, 4 galibiyet, 1 beraberlik

G.Saray Igor Tudor idaresinde çıktığı 10. lig maçında 5. defa yıkıldı. Jan Olde Riekerink’ten koltuğu devralan ve 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasıyla siftah yapan Tudor, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri bir türlü karşılayamadı. Tudor yönetiminde çıkılan 10 lig maçında, 5 yenilgi, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alındı. Riekerink’le 20. haftada lider Beşiktaş’tan sadece 5 puan geride olan G.Saray şu an bir maçı eksik Kartal’ın 12 puan gerisine düştü.



TT ARENA’DA 8. YENİLGİ

Bu başkan 4 sezona bedel!

2014/2015 sezonunun sonunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek’in görevde olduğu son 2 sezonda Galatasaray’da Türk Telekom Arena’daki başarı serisi bozuldu. Cimbom, 2011/2012 sezonuyla başlayan dönemde, TT Arena’da hiçbir rakibine karşı kolay kolay kaybetmiyordu. Sarı-kırmızılı takım 4 sezonda TT Arena’da oynadığı lig maçlarında toplam 7 yenilgi aldı. Fakat Özbek’le başlayan son iki sezonda G.Saray’ın iç sahadaki yenilgi sayısı dünkü Paşa hezimetiyle birlikte 8’e çıktı.



Penaltı isyanı

G.Saray’ın yediği ikinci gol öncesi tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 63. dakikadaki serbest vuruşta top ceza sahası içine Abdullah’ın eline çarptı. G.Saraylı futbolcular penaltı bekledi fakat hakem Özgür Yankaya ‘devam’ dedi. Devamında Turgut Doğan’ın golü geldi.

HIRVAT ÇALIŞTIRICIDAN ACI İTİRAF

Hoca problemi değil!

Igor Tudor Denizli döneminden beri gelen oyuncu gruplaşmasına atıfta bulundu

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor maçın ardından, “Soyunma odasında konuşulanlar orada kalacak. Başkanımız kendi düşüncelerini söyledi. Bu maçtaki performansımızı anlamak zor” diyerek istifanın gündemde olmadığını belirtti. Hırvat teknik adam ardından çok konuşulacak sözler sarfetti. Mustafa Denizli döneminden beri dillendirilen oyuncu gruplaşmalarına imada bulunan Tudor, “G.Saray’daki problemler yüzde bir milyon hoca problemi değil. Bu konulara girmem zor. Kulüple konuşulacak konular. Galibiyette, mağlubiyette hocaların payı vardır ama G.Saray’ın sıkıntısı hoca sıkıntısı değil” açıklaması yaptı.