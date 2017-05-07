Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Bursa deplasmanından 5-0’lık galibiyet çıkararak, üzerindeki karabulutları biraz olsun dağıtan Galatasaray, dün Kasımpaşa önünde dağıldı: 1-3. Cimbom maça hızlı başladı aslında. Henüz ilk dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski, soldan sert vurdu ancak kaleciyi geçemedi. Sarı-kırmızılılar bu ilk hücumdan sonra rakip kaleye inmekte bir hayli zorlandı ve gol yollarını açamadı. 18’de rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Sneijder, kaleyi karşısına alıp füzeyi gönderdi, top az farkla auta çıktı. Bu pozisyondan sonra Tudor, Bruma’yı kenara alıp Rodrigues’i sahaya sürdü. Cimbom hücumları bu değişiklikten sonra iyice kısırlaştı. Kasımpaşa 25’te oluşturduğu ilk tehlikede golü buldu. Ani gelişen atakta Adem Büyük, soldan atılan yüksek topu iyi kontrol etti. Adem, kaleye inmek yerine sakin kalıp sağdan gelen Castro’yu gördü, o da gelişine, uzak köşeye iyi vurdu: 1-0.



Aslan sahada yok

Galatasaray geriye düştükten sonra da ilk yarının kalan bölümünde ciddi baskı kuramadı. 32’de Sneijder sağ çaprazdan ortaladı. Rodrigues kale önünde cılız bir kafa vuruşu yaptı. İlk yarı böyle bitti. Cimbom ikinci yarıda da tat vermedi. Kasımpaşa savunmasını aşmakta zorlanan Galatasaray 59’da 10 kişi kaldı. Tolga, Pavelka’ya arkadan kayarak yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıdan atıldı. 4 dakika sonra sağdan gelişen atakta Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Popov’un ön direğe yaptığı alçak ortaya Turgut Doğan Şahin harika vurdu: 2-0. Galatasaray 81’de kalesinde bir gol daha gördü. Kontra atakta Castro tabelayı yine değiştirdi: 3-0. Uzatma anlarında Sneijder’in 30 metreden çektiği nefis şutun 90’a takılması sadece skoru belirledi: 3-1. Ama bu sonuçla geçen hafta dağılan karabulutlar Galatasaray’ın üzerine yeniden çöktü.



TUDOR BRUMA’YI 18. DAKİKADA OYUNDAN ALDI

Saygısız ithamı!

Takımın başına geçer geçmez Ç.Rize deplasmanında Bruma’yı 18’e almayan ve “Bu takımın patronu benim” mesajı veren Tudor dün de şok bir tavır sergiledi. Genç futbolcuyu Kasımpaşa önünde 11’e koyan Hırvat teknik adam 18. dakikada ise oyundan çıkardı. Maç sonrası konuya dair açıklama yapan Tudor, “Hoca olarak bazı şeylere gözümü yumabilirim. Tek gözümü kapatabilirim. Bazen iki gözümü de. Fakat hoca ile oyuncu arasında saygı anlamında bazı limitler vardır. Bu limitler olmazsa zaten ciddi bir kulüp olamazsınız” açıklaması yaptı. Tudor’un Bruma’yı istediklerini yapmadığı ve takım oyununa katkıda bulunmadığı için kenara aldığı belirtildi.



Fırsat tepti

Galatasaray ligde evinde üst üste iki maçtan da puan çıkaramadı. Sarı-kırmızılı ekip, 30. hafta sonunda 52 puanda kalarak, 3. sıradaki Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi müsabakası öncesi, sarı-lacivertli ekiple puan farkını azaltma şansını kaybetti.



Paşa kendini aştı

Bu sezon ligdeki deplasman maçlarında beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Kasımpaşa, Galatasaray filelerini 3 kez havalandırarak bir ilki gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sezon bir deplasman maçında ilk kez 3 gol birden bulmayı başardı.



Tolga’dan bir ilk

G.Saray’ın ön liberosu Tolga Ciğerci dün ilk yarıda Pavelka’ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. İkinci yarıda da rakibine benzer faul yapınca ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Tolga kariyerinde ilk defa bir maçta kırmızı kartla oyundan atıldı.