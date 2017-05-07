Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sezon Dick Advocaat ile yollarına devam etmeyecek Fenerbahçe'nin adaylarından birinin Slaven Bilic olduğu ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki teknik direktörünün Slaven Bilic olabileceği belirtildi.

West Ham United ile bu sezon beklentilerin altında kalan Bilic'i, kulüp yönetimi tutmak istese de Fenerbahçe Hırvat teknik adamı gündemine aldı. Ada basınıa yansıyan haberde, Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönem çok iyi izlenimler bırakan Bilic için West Ham'ın Fenerbahçe ile ciddi bir mücadeleye gireceğine de yer verildi. Slaven Bilic'in West Ham United ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bilic, 2013/2014 ve 2014/2015 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırmış, ardından da West Ham'ın başına geçmişti. (Sporx)