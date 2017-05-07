Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salona giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisine 'Hoş geldiniz' demek için yanına gelen Işık Eyigüngör'ün suratına tokat attı ve salon karıştı. Spor Şube polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.



Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına 'Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlılar'ın burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek" dedi. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi. Olaylardan yaklaşık 15 dakika sonra maç başladı.

