Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferans aracılığıyla Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve şampiyonaya katılan ay-yıldızlı sporcularla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak hem ferdi kategoride hem de takım halinde Avrupa Şampiyonu olmayı başaran milli sporcuları tebrik ederek, başarılar dilediği belirtildi.