Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Sivasspor hızlı başladı ve 2. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. 36. dakikada Galip sivasspor adına farkı ikiye çıkardı. 59. dakikada Bandırmaspor'da talihsiz bir an yaşandı. Fofona topu kendi kalesine gönderince Sivasspor skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Sivasspor bu kritik maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle kırmızı beyazlılar ligin bitimine iki hafta kala maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, puanını dı 58'e yükseltti. 31 puanda kalan Bandırmaspor ise düşme hattından uzaklaşmayı başaramadı.



Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında Emre'nin kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

5. dakikada sol kanattan Galip'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

32. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Deniz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

36. dakikada Leandro Barrios'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına gelişen vuran Galip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

58. dakikada sol kanattan Gökhan Süzen'in ortasında Fofana ters bir vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 3-0

70. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişen vuran Leandro Barrios'un şutu defansa çarparak kornere çıktı.

87. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasıyla topla buluşan Gekas'ın yerden vuruşu kaleci Okan'da kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx

Sivasspor: Tolgahan xx, Rıdvan xx, Hasan xx, İbrahim xx (Kelhar dk. 84 ?), Gökhan Süzen xxx, Hakan xx (Yiğit dk. 62 x), Adem xx, Galip xxx, Emre xxx, Leandro Barrios xx, Ergin xx (Gekas dk. 78 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Kerim, Ahmet, Burhan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Bandırmaspor: Okan xx, Ömer x (Bahri dk. 25 x), Gökhan Yılmaz xx, Fofana xx, Santos xx, Mariona xx, Deniz x Feridun x (Droppa dk. 46 x), Atabey Çiçek, Gökhan Karadeniz xx (Sertaç dk. 62 x), Doğan xx

Yedekler: Ali, Özgür, Serkan, Üstün

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Goller: Emre (dk. 2), Galip (dk. 36), (Fofana (dk. 58 k.k.) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Deniz (dk. 32) (Bandırmaspor)

Sarı kart: Mariona (Bandırmaspor)

