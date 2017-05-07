Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Şehir Rize Stadı'nda Çaykur Rizespor, Bursaspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Akhisar'a 5-1, Galatasaray'a evinde 5-0 yenilen ve Rizespor'dan 6 gol yiyen Bursaspor, Süper Lig tarihinde üç maç üst üste en az 5 gol yiyen ilk takım oldu.

Kümede kalma hesapları yapan Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 36. dakikada Leonard Kweuke, 45. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45+1. dakikada Recep Niyaz, 81. dakikada Bright Edomwonyi, 90. dakikada Nosa Igiebor kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 27'ye çıkardı, Bursaspor ise 35 puanda kaldı.