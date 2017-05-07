Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor'da alınan 6-0'lık Çaykur Rizespor mağlubiyeti yeşil beyazlı camiada deprem etkisi oluşturdu. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Adnan Örnek de maç sonunda istifa sinyali verdi.

Örnek'in açıklamaları şu şekilde:

"Futbol adına konuşulacak bir şey yok. Problem devam ediyor. Problemi çözüp, Bursaspor'u ayağa kaldırmak lazım. Kısa vadede yapılacaklar belli. Bu formayı hak etmeyen oyuncular var. Bursaspor'un içinden genç kardeşlerimiz, ne varsa onlarda var. Utanıyorum, uzun yıllar alt yapıda çalışan biri olarak bu durumdan utanıyorum. Ama utanması gerekenler burada değil. Fazla söylenecek bir şey yok. Bu takımları bugünlere getirenlere teşekkür ederim. Başkanla konuşacağım, belki yarın bende bırakabilirim."