Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'a adeta ateş püskürdü.

Türkiye'de adalet olsaydı..."

"Türkiye'de adalet olsaydı seni çoktan yakalarlardı. Yeter abi, kim lan bu Aziz Yıldırım!"



Adam bir daha olursa yine döverim diyor ya. Kimsin lan sen bir daha döveceksin rakip kulüp başkanını?

"Ben ona lan diyorum çünkü..."

Ben ona lan diyorum çünkü o da rakibe de lan diyor. Ben de sana kimsin lan sen rakip kulüp başkanını dövüyorsun diyorum.

"Adalet bakanlığı senden korkuyor..."

Ama sen haklısın Aziz Yıldırım. Türkiye'de ne savcı var ne de hakim var. Senden korkuyorlar Aziz Yıldırım. Türkiye'de savcılar, hakimler, adalet bakanlığı senden korkuyor.

"Sen yakında hakim de savcı da döversin..."

Helal olsun sana lan, yürü be (!) Sen yakında hakim de savcı da döversin. Döverim diyor çünkü. Yeter lan yeter be! Sen kimsin ya!

"Sahte evrakla askere..."

"Sahte evrakla askere gitmeyeceksin. Parayı yatır. Sonra Türkiye'de ahkam kes. Kim lan bu Aziz Yıldırım? Kim ulan bu?"

"Türkiye'de adalet olsaydı..."

"Türkiye'de adalet olsaydı seni çoktan yakalarlardı. Yeter abi, kim lan bu Aziz Yıldırım!"