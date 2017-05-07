Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Arena’da son dakika golüyle beraberliği kurtaran Fenerbahçe, bu maçta 2 önemli oyuncusunu kaybetti. Quaresma’ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Martin Skrtel ve Oğuzhan Özyakup’a yaptığı faulle ikinci sarı kartını gören Josef de Souza, Antalyaspor ile oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde cezalı duruma düştü.