Vodafone Arena’da son dakika golüyle beraberliği kurtaran Fenerbahçe, bu maçta 2 önemli oyuncusunu kaybetti. Quaresma’ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Martin Skrtel ve Oğuzhan Özyakup’a yaptığı faulle ikinci sarı kartını gören Josef de Souza, Antalyaspor ile oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde cezalı duruma düştü.
Josef ve Skrtel, Antalyaspor maçında yok
07.05.2017 - 21:38 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan Martin Skrtel ve Josef de Souza, önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Etiketler : marcelo,beşiktaş,fenerbahçe,süper lig,
471279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471279.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
9
Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
11
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
12
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
13
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
14
Bursaspor
30
10
5
15
30
51
-21
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Ç. Rizespor
30
7
6
17
37
48
-11
27
17
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor 2 - 3 Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor 2 - 3 Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray 1 - 3 Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor 6 - 0 Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
32
16
10
6
46
26
20
58
2
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
3
Eskişehirspor
32
16
10
6
60
39
21
55
4
Giresunspor
32
14
8
10
38
32
6
50
5
Boluspor
32
15
5
12
51
52
-1
50
6
Göztepe
32
14
7
11
50
49
1
49
7
Ümraniyespor
32
12
12
8
40
33
7
48
8
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Denizlispor
32
11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
12
Samsunspor
32
9
8
15
26
42
-16
35
13
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
14
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
15
Şanlıurfaspor
32
8
9
15
36
43
-7
33
16
Gaziantep BŞB
32
8
9
15
33
43
-10
33
17
Bandırmaspor
32
8
7
17
40
52
-12
31
18
Mersin İ.Y.
32
6
10
16
33
66
-33
25