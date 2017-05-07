Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca, "Şanslıydık, Başakşehir için iyi bir iş çıkardık" dedi.

Advocaat'ın sözleri şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ İYİ DEĞİLDİ"

"Şanslıydık, şansın yardımıyla bir gol bulduk. Bugün şans bizimleydi. Hasan Ali ters tarafta olmasına rağmen iyi iş çıkardı ama İsmail gerginlik yaşadı. Onun günü değildi, o yüzden çıkardık. Açıkcası oynadığımız oyundan memnun olduğum söylenemez ama Beşiktaş'ta iyi formlarından birinde değildi eğer formda olsalardı 2'yi 3'ü bulurdu. Oyunu kontrol eden taraf onlardı ama şansın da yardımıyla 1-1'i bulduk. Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu akşam. Şampiyonluğu iyi olan kazansın."