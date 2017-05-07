Sarı-lacivertli ekip, son üç haftada oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında son dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan topladı. Fenerbahçe, Galatasaray’ı 90+2. dakikada Josef de Souza’nın golüyle yenip 3 puanı alırken, Çaykur Rizespor maçında ise 90+1. dakikada Sow’la galibiyete uzanmıştı. Fenerbahçe son olarak bu akşam oynadığı Beşiktaş maçında Marcelo’nun 90+4. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla bir puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler böylece oynadığı son 3 maçta da uzatmalarda bulduğu gollerle 7 puan kazandı.
Fenerbahçe son dakikalarda gülüyor
07.05.2017 - 22:03 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son üç maçta da son dakikalarda bulduğu gollerle güldü.
Etiketler : fenerbahçe,beşiktaş,süper lig,
471284 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471284.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
9
Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
11
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
12
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
13
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
14
Bursaspor
30
10
5
15
30
51
-21
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Ç. Rizespor
30
7
6
17
37
48
-11
27
17
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor 2 - 3 Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor 2 - 3 Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray 1 - 3 Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor 6 - 0 Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş - Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
32
16
10
6
46
26
20
58
2
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
3
Eskişehirspor
32
16
10
6
60
39
21
55
4
Giresunspor
32
14
8
10
38
32
6
50
5
Boluspor
32
15
5
12
51
52
-1
50
6
Göztepe
32
14
7
11
50
49
1
49
7
Ümraniyespor
32
12
12
8
40
33
7
48
8
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Denizlispor
32
11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
12
Samsunspor
32
9
8
15
26
42
-16
35
13
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
14
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
15
Şanlıurfaspor
32
8
9
15
36
43
-7
33
16
Gaziantep BŞB
32
8
9
15
33
43
-10
33
17
Bandırmaspor
32
8
7
17
40
52
-12
31
18
Mersin İ.Y.
32
6
10
16
33
66
-33
25