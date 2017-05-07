Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilmen, Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ilk yarının ardından şunları söyledi:

"15. dakikadan sonra maç Beşiktaş'ın lehine döndü ve pozisyon bulmaya başladılar. Maç Beşiktaş'ın lehine giderken gol de geldi. Yalnız Beşiktaş'ın gergin olduğu görülüyor. Maçta çok fazla pas hatası var ve çok faul oldu.

Fırat Aydınus'a üst araması yapsalar üzerinde kart falan yoktur. İlk yarıda takdir haklarını Beşiktaş'a kullandı ancak Beşiktaş'ın penaltısını vermedi."

Dilmen, 90 dakikanın bitimiyle şu yorumlarda bulundu:

"Bir maçın içinde her şeyin olacağını söyleyeyim size."

"3-4 haftadır 2. yarının başındaki Beşiktaş yok. Adanaspor ve Başakşehir maçında da iyi değillerdi."

"Beşiktaş, '1 puanlık fark 4 oldu, aman koruyalım' derken golü yedi. Tamamen psikolojik. Bütün psikolojik faktörlerle Beşiktaş, anlamsız bir şekilde gerilmiş durumda. Ligin rengi çok daha farklı bir duruma geldi. Kalan 4 haftada hataya yer yok. Şimdi top Şenol Hoca'da... Mümkün olduğu kadar takımı sakinleştirecek. Çünkü gerginler. Talisca maçı kaldıramadı. Bugün futboldan eğlenen, futbol topuyla sevişen bir futbolcu vardı: Quaresma. Sanat yaptı bugün, imrendim ama Talisca kayboldu, sindi. O kadar yetenekli dediğimiz oyuncu kayboldu."