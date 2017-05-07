Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

Kalecilerin kaderidir. Bir hata yaptı ve böyle oldu. Bir maçla iyi veya kötü kaleci olunmuyor. Güzel maç oldu steresli oldu. Hem onlar hem bizim adımıza. Beşiktaş bize göre daha stresliydi. İlk yarının sonunda yediğimiz gol bizi biraz düşürmüştü. Beşiktaş'ın oyunu taraftar baskısını gözardı etmememiz gerekiyordu.

Santrası olmayan bir gol attık. Fabri belki Beşiktaş'ın burada olmasının en büyük sebebidir. Onlar adına kötü oldu. Biz de beraberliğe sevinen bir takım hiç olmadık. Beşiktaş'a yolunda çelme takmak istiyorduk ve bunu başardık.

'O HAREKETİ BEN, EMRE VEYA ARDA YAPSAK...'

Talisca'nın bana yapmış olduğu hareket var. Hakeme bunu anlatmaya çalıştım ama sarı kart gördü. Hakem bunu görse belki Talisca kırmızı kart görecek ve biz maçı kazanarak son haftalara şampiyonluk umuduyla girecektik. Van Persie dil çıkardı diye 3 maç ceza aldı bakalım Talisca'ya ne olacak. Sokakta bunu yapsanız kavga sebebidir. Bunu yapması yanlış. Ben, Emre veya Arda yapsa Türk olduğumuz için neler denir ama yabancılar yapınca bir şey söylenmiyor. Çünkü biz de yabancı sevdası var ve bakalım büyüklerimiz buna ne diyecekler.

'DIŞARIDA KARŞILAŞIRSAK'

Maçın sonunda sormaya gittim, devre arasında da gitmiştim. Arkadaşın benimle alıp veremediği var demekki. Şenol Güneş'e de söyledim ben bunu. Beşiktaş camiasını yakışmayan hareketler. Dışarda karşılaşırsak ben ona sorarım yani. Bunlar çok yanlış işler.