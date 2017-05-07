Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş'in Volkan Demirel sözleri şu şekilde;

"Volkan konuştuk diyor da ben bunu şimdi bunu söylemiyorum, söylersem olmaz. Tehditvari konuşmalar, bunları söylesem suç olur. Talisca harekat yaptı diyor, ben de dördüncü hakeme söylüyorum Volkan sürekli el hareketi yaptı, bu tehdittir neden atmıyorsun o zaman. Biz hep alttan alıyoruz, konuşmayınca bu hiç olmayan hadiseler anlamına gelmiyor. Fenerbahçe maçında Kjaer, benim üzerime geldi, ben ceza aldım. Bu ülkede saldıranlar ceza almıyor. Talisca'nın doğru bir hareket değil, ceza alması lazımsa şayet Volkan Demirel'in de en az 10 maç ceza alması lazım. Benim yanımda söyledikleri duyulursa sezonun kapanması lazım"