Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa yenilgisi sonrası, ''Beni sabote ediyorlar'' diyerek, görevi bırakma noktasına gelen Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'u, başkanlığı döneminde soyunma odasına ilk kez inen Dursun Özbek sakinleştirdi. Tudor gibi futbolcuları bu kötü gidişatın sorumlusu gören Özbek takımla yaptığı toplantıda sert ifadeler kullandı. Sabrı tükenen Özbek, "Bugüne kadar hep sizin yanınızda oldum ama artık yeter! Bu futbolu kabul edemiyorum. Herkes bedelini ödeyecek" sözleriyle Tudor'dan yana tavır aldı. Basın toplantısında, "Galatasaray'ın sıkıntı hoca sıkıntısı değil'' diyen Tudor, bir anlamda Kasımpaşa maçının galibi oldu. Özbek de başkanlığı dönemindeki 5'inci teknik direktörü olan Tudor'la hemfikir ve sorunu futbolcuya dayalı düzen olarak görüyor. Özbek, Tudor'a, "Kendi takımını kuracaksın" sözünü vererek, desteğini gösterdi.

GEREKEN DERSİ ALDI

Sezon sonu Tottenham'a gideceği konuşulan Bruma'nın Kasımpaşa maçında Tudor ile yaşadığı gerilim, gündeme oturdu. Hocanın, "Çizgide oyna" uyarısına, aldırış etmeyen Portekizli, 18. dakikada oyundan alınmıştı. Başkan Özbek, hocasına saygısızlık yaptığı iddia edilen oyuncuya her türlü cezanın verilebileceğini Tudor'a iletirken, Hırvat teknik adam, Bruma'nın gerekli dersi aldığını söyledi.