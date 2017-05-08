Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off final serisi olaylı başladı. Şampiyonluk serisinin ilk maçından önce Caferağa Salonu’nun protokol tribünlerinde ciddi olaylar yaşandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cenk Başak, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yöneticilerinin üzerine yürüdü. Olaya dahil olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör’e saldırdı, bir başka Fenerbahçeli yönetici Eyigüngör’ün eşi Hülya Eyigüngör’e vurma girişiminde bulunuldu. Olay sırasında Işık Eyigüngör’ün Aziz Yıldırım’a karşılık vermediği görüldü. Olay anı anına şöyle gelişti: Yakın Doğu Üniversitesi’nin başkanlığını yapan Fenerbahçeli eski yönetici Işık Eyigüngör, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı protokol tribününde karşılamak için yanına gitti. Bu sırada Yıldırım, Eyigüngör’ün üzerine yürüdü ve yumruk attı.

Eyingör kaçmak zorunda kaldı

Maçın başlamasına az bir süre kalan yaşanan bu olay nedeniyle mücadele 10 dakika geç başladı. Salonda gergin anlar yaşandı. Spor Şube Polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu. Aziz Yıldırım basın mensuplarına dönerek , “Oyuncularımızı ayartıyorlar, maçtan önce 3 oyuncumuza transfer teklifinde bulunuyorlar. Bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar” dedi. Oldukça sinirli olan Yıldırım güçlükle sakinleştirildi ve devre arasında da polislerin yanına giderek yaşananları bir kez daha anlattı. Gerginlik bitecek gibi değildi. Maçın son periyodunda yine sinirler gerildi. Aziz Yıldırım bu defa yanına Genel Sekreter Mahmut Uslu’yu aldı ve Işık Eyigüngör’ün üzerine doğru yürüdü. Eyigüngör bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak salonun üçüncü katına çıkmak zorunda kaldı.