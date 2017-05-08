Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel maçın skorunu belirleyen oyuncular arasındaydı dün akşam. Yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını engelledi ve son saniyede gelen golün 1 puan getirmesinde önemli rol oynadı. Volkan Demirel maç sonu yaptığı açıklamada ise Beşiktaş’ın yıldızı Talisca’ya çok sert çıktı. Brezilyalı oyuncunun kendisine el hareketi yaptığını söyleyen sarı-lacivertli kaleci, “Bu hareketi ben, Arda, Emre yapsa neler olur? Yabancı hayranlığı var ülkemizde. Talisca’ya laf söylenmiyor. Korner sonrası bir şarjı oldu, dönüp konuşmak isterken bana el hareketi yaptı. Hakem görse kırmızıyı verecekti. Van Persie dilini çıkardı diye ceza verdiler bakalım Talisca’ya ne kadar ceza verecekler. Sokakta yapsa karakolluk olur. Maçtan sonra yanına gittim. Şenol Hoca’ya da söyledim. Bunlar yanlış işler. Yarın bir gün karşılaşırız sorarım ona ben” sözlerini kullandı.

Beşiktaş’a çelme taktık

Hakemin Talisca’nın el hareketini görmediğini söyleyen Volkan, “Görse kırmızıyı verecekti. Buradan maçı biz kazanıp gidebilirdik. Hakkımızın yendiği bir maçtı” diyerek sitemde bulundu. Karşılaşmanın stresli ama güzel geçtiğini belirten başarılı eldiven, “Beşiktaş daha stresliydi. İlk yarının sonunda yediğimiz bir gol bizi düşürdü. Çünkü uzun süre 0-0’ı korumak istiyorduk. Beşiktaş’ın stat faktörünü göz ardı etmemek gerek. Burada farklı oynuyorlar. Beraberliğe sevinen bir kulüp değiliz ama hiç olmazsa çelme taktık Beşiktaş’a” diye konuştu. Hatalı gol yiyen Fabri hakkında da konuşan Demirel, “Kimsenin ona yüklenmesine veya kötülemesine gerek yok. Bütün sezon belki Beşiktaş’ın burada olmasının nedeni Fabri’dir” dedi.

TALİSCA YANABİLİR

Talisca’nın dün yaptığı hareket başını yakabilir. Futbolcu görüntülere bağlı olarak PFDK’lık olabilir. Kupadaki derbide Van Persie’nin Beşiktaş tribünlerine yaptığı dil hareketi görüntüler üzerinden sevke neden olmuştu. Van Persie, dil hareketi sebebiyle PFDK’dan 3 maç men cezası almış ve Tahkim Kurulu’na yapılan itirazla cezası 1 maça indirilmişti.