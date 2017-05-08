Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, maçın ardından yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı. Advocaat, ‘Daha önce böyle bir maç yaşadınız mı?’ şeklinde gelen bir soru üzerine, “Onlar 45. dakikada attı biz de 90’da attık. Ancak bizimki biraz daha şans golüydü” dedi. Sağ bek tercihi hakkında da konuşan Dick Advocaat, “Ozan’ın Babel karşısında olması ve hızı beni korkuttu. Tercihimin sebebi de buydu. Ozan girdiğinde de rakip oyuncu bazı anlarda onu geçmeyi başardı. Hasan’ı tercih ettik ilk başta ancak İsmail favori pozisyonunda oynasa da iyi iş çıkaramadı” diyerek sözlerini sonlandırdı.
'Onlar 45’te, biz 90’da attık'
08.05.2017 - 07:27 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, maçın ardından yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.
Etiketler : Fenerbahçe,
471383 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471383.aspx
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18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
30
16
9
5
54
28
26
57
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
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6
Antalyaspor
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13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
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Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
11
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
12
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
13
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
14
Bursaspor
30
10
5
15
30
51
-21
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Ç. Rizespor
30
7
6
17
37
48
-11
27
17
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor 2 - 3 Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
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Atiker Konyaspor 2 - 3 Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray 1 - 3 Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor 6 - 0 Bursaspor
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Beşiktaş 1 - 1 Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
32
16
10
6
46
26
20
58
2
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
3
Eskişehirspor
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16
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6
60
39
21
55
4
Giresunspor
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8
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38
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6
50
5
Boluspor
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15
5
12
51
52
-1
50
6
Göztepe
32
14
7
11
50
49
1
49
7
Ümraniyespor
32
12
12
8
40
33
7
48
8
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Denizlispor
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11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
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11
10
10
37
32
5
37
12
Samsunspor
32
9
8
15
26
42
-16
35
13
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
14
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
15
Şanlıurfaspor
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8
9
15
36
43
-7
33
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Gaziantep BŞB
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8
9
15
33
43
-10
33
17
Bandırmaspor
32
8
7
17
40
52
-12
31
18
Mersin İ.Y.
32
6
10
16
33
66
-33
25