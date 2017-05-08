Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, maçın ardından yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı. Advocaat, ‘Daha önce böyle bir maç yaşadınız mı?’ şeklinde gelen bir soru üzerine, “Onlar 45. dakikada attı biz de 90’da attık. Ancak bizimki biraz daha şans golüydü” dedi. Sağ bek tercihi hakkında da konuşan Dick Advocaat, “Ozan’ın Babel karşısında olması ve hızı beni korkuttu. Tercihimin sebebi de buydu. Ozan girdiğinde de rakip oyuncu bazı anlarda onu geçmeyi başardı. Hasan’ı tercih ettik ilk başta ancak İsmail favori pozisyonunda oynasa da iyi iş çıkaramadı” diyerek sözlerini sonlandırdı.