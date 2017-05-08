Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal, zafer sevincine hazırlanırken hüznü yaşadı. Maç sonundaki açıklamalardaki ortak nokta “ŞANS”tı... Resmi ağızlarda da öyle. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Fenerbahçe gol bile atmadı. İkisini de biz attık” diyerek maçı değerlendirdi: “Futbolun içinde bunlar var. Futbol şansı. Şaşkınlık içindeyiz. Bunların hepsi olabilecekler şeyler. Kabullenmek lazım. Fenerbahçe top oynamayarak, 9 kişiyle 1 puan alarak gitmeyi başarmıştır. Tebrik ediyoruz. Ancak topu oynayan takımın Beşiktaş olduğunu herkes görmüştür. Dikkatli olmazsanız, son saniyeler bile düdük çalan kadar maçın bitmediğini bilmek zorundasınız. Çünkü önümüzdeki maçlar bitmeden şampiyonluk ile ilgili hiçbir şey söylememek lazım.”

Biz şampiyon olacağız

“En büyük şampiyonluk adayı biziz. Beşiktaş taraftarı rahat olsun. İpi biz göğüsleyeceğiz ve biz şampiyon olacağız. Önümüzdeki 4 maçı alarak şampiyon olacağız. Kaybedilen vardır ama çok şey yoktur. Beşiktaş’ın şampiyon olmasını engelleyecek puan cetveli yok. Bundan sonra Beşiktaş önündeki maçları kazanmak lazım. İlk yarıdaki pozisyon penaltıydı. Verilmesi gerekiyordu. Yorum yapsak ne olacak bu saatten sonra.”