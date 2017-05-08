Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta Siyah-Beyazlılar, son saniyede gelen golle büyük yıkım yaşadı. 9 kişiyle Beşiktaş karşısında 1-1'i bulan Fenerbahçe, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Sezon başında olaylı bir şekilde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül ise tepkisini böyle dışarı vurdu. Savunma ile Fabri arasındaki anlaşmazlık sonrası gelen goller çılgına dönen Gökhan, kalenin içinden topu alıp sert bir şekilde havaya dikti. Büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.





(Skorer)