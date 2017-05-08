Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, Vodafone Arena'daki karşılaşmanın 90+4. dakikasında Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle yenilgiden kurtuldu.

Sarı-lacivertli ekip böylece şampiyon olduğu 2010-2011 sezonundan sonra ilk kez bir sezonu derbi kaybetmeden kapattı.

Bu sezon Galatasaray'ı her iki karşılaşmada mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2 maçta da berabere kaldı.

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda ise Kadıköy'de berabere kaldığı Galatasaray ile Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeyi başarmıştı.