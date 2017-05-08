Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere futbolunda bir dönemin önemli ekiplerinden Blackburn, Championship'te de tutunamadı ve piramitte üçüncü sırada yer alan İngiltere 1.Lig'e düştü.

Blackburn Rovers, 1995'te Alan Shearer'ın golleriyle Premier Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

Hintli kümes hayvancılığı devi Venky's, 2010'da Blacburn'ü 46 milyon Pound'a satın almıştı.

Blackburn, Premier Lig şampiyonluğundan 22 yıl sonra Championship'ten de düştü.

Son hafta Brentford'u yenip, Nottingham Forest veya Birmingham'ın puan kaybetmesini bekleyen Blackburn, maçını 3-1 kazandı.

Ancak Forest ve Birmingham'ın da galibiyet haberleri gelince futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Venky's kulübü satın aldıktan bir hafta sonra menajer Sam Allardyce'ı kovmuştu. Ve takım şu anda Venky's dönemindeki sekizinci menajeriyle çalışıyor.

Brentford taraftarları maç sırasında Blackburn taraftarlarına sık sık "Düşeceksiniz" gibi işaretlerle sataştı.

Blackburn efsanesi Alan Shearer sonuçlar belli olduktan sonra twitter hesabından "Rovers ve taraftarları için çok üzgünüm. Takımın sahipleri ise bunu hak etti" mesajını paylaştı.

Blackburn, 1980'den beri ilk kez üçüncü kümede mücadele edecek. Daha önce hiçbir Premier Lig şampiyonu bu kadar aşağıya düşmemişti.