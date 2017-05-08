Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını ve bir daha kulüp çalıştırmayacağını söyleyen Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçiyor. Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans Van Breukelen'in yaptığı açıklamaya göre Advocaat'ın görevi Çarşamba günü açıklanacak. Advocaat, İstanbul'da olduğu için Breukelen'in düzenleyeceği basın toplantısında yer almayacak. Böylelikle Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası hiç derbi kaybetmeden ülkesine dönmüş olacak. Advocaat Beşiktaş ile ligde 2 kez berabere kalıp kupada oynanan tek maçı kazanırken, Galatasaray ile oynadığı 2 lig maçından içeride ve dışarıda galip çıktı.