Sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını ve bir daha kulüp çalıştırmayacağını söyleyen Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçiyor. Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans Van Breukelen'in yaptığı açıklamaya göre Advocaat'ın görevi Çarşamba günü açıklanacak. Advocaat, İstanbul'da olduğu için Breukelen'in düzenleyeceği basın toplantısında yer almayacak. Böylelikle Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası hiç derbi kaybetmeden ülkesine dönmüş olacak. Advocaat Beşiktaş ile ligde 2 kez berabere kalıp kupada oynanan tek maçı kazanırken, Galatasaray ile oynadığı 2 lig maçından içeride ve dışarıda galip çıktı.
Advocaat Hollanda'ya namağlup dönüyor
08.05.2017 - 11:22 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda milli takım teknik direktörlüğü Çarşamba günü resmen açıklanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ülkesine süper ligde derbi yenilgisi almadan dönecek.
Etiketler : advocaat,hollanda,
471452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471452.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
30
19
8
3
59
29
30
65
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
30
16
9
5
54
28
26
57
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
9
Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Osmanlıspor FK
29
9
11
9
36
32
4
38
11
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
12
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
13
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
14
Bursaspor
30
10
5
15
30
51
-21
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Ç. Rizespor
30
7
6
17
37
48
-11
27
17
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
30. Hafta Maçları
5.5.2017
Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
6.5.2017
Trabzonspor 2 - 3 Kayserispor
6.5.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Adanaspor
6.5.2017
Atiker Konyaspor 2 - 3 Aytemiz Alanyaspor
6.5.2017
Galatasaray 1 - 3 Kasımpaşa
7.5.2017
Çaykur Rizespor 6 - 0 Bursaspor
7.5.2017
Beşiktaş 1 - 1 Fenerbahçe
8.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
8.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gaziantepspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
32
16
10
6
46
26
20
58
2
Evkur Yeni Malatyaspor
31
17
6
8
44
34
10
57
3
Eskişehirspor
32
16
10
6
60
39
21
55
4
Giresunspor
32
14
8
10
38
32
6
50
5
Boluspor
32
15
5
12
51
52
-1
50
6
Göztepe
32
14
7
11
50
49
1
49
7
Ümraniyespor
32
12
12
8
40
33
7
48
8
Altınordu
31
12
10
9
40
36
4
46
9
Balıkesirspor
31
9
12
10
51
40
11
39
10
Denizlispor
32
11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
31
11
10
10
37
32
5
37
12
Samsunspor
32
9
8
15
26
42
-16
35
13
Adana Demirspor
31
8
13
10
43
46
-3
34
14
Manisaspor
31
9
9
13
43
48
-5
33
15
Şanlıurfaspor
32
8
9
15
36
43
-7
33
16
Gaziantep BŞB
32
8
9
15
33
43
-10
33
17
Bandırmaspor
32
8
7
17
40
52
-12
31
18
Mersin İ.Y.
32
6
10
16
33
66
-33
25