Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-Beyazlılar iki hafta öncesine kadar 7 puan fark yapmışken, sıralamada 2. ve 3. olan M.Başakşehir ve Fenerbahçe ile arka arkaya oynadı ve kaybettiği 5 puan ile fark bir anda 2'ye indi. Bu kayıplar sezonun büyük bir bölümünde dile getirilen ''büyük ve stresli maçlarda zorlanıyor, kazanamıyor'' tezini bir kez daha doğrular nitelikteydi.



Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Napoli haricinde galibiyeti bulunmayan Siyah-Beyazlılar, diğer maçlardan 4 beraberlik bir mağlubiyet çıkarmış ve kendi sahasında galibiyet alamamıştı.



Süper Ligte de kendinden sonraki üç takım olan M.Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynanan maçlarda galibiyet yüzdesi çok düşük olan Beşiktaş, bu üçlüden sadece Galatasaray'ı 1-0 yenmeyi başardı. Fenerbahçe ile her iki maçta da berabere kalan Siyah-Beyazlılar, M.Başakşehir'den bir beraberlik ve bir yenilgi alırken Galatasaray ile evinde berabere kaldı ve deplasmanda 1-0 galip geldi. Üstelik M.Başakşehir ve Galatasaray ile alınan beraberlikler geriden gelerek alınan beraberlikler oldu ve Beşiktaş kendinden sonra gelen üç takımdan sadece 7 puan toplayıp tam 11 puan kaybetti.



Oysa geçen sezon daha farklı ve üstün bir görüntü çizen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe, Galatasaray ve M.Başakşehir'e karşı en az bir galibiyet almasını başarmıştı.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı her iki maçta da yenen Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı bir galibiyet, bir mağlubiyet, M.Başakşehir'e karşı bir beraberlik ve bir galibiyet çıkartarak 13 puan toplayıp sadece 5 puanlık bir kayıp yaşamıştı.Bu sezon ile geçen sezon arasındaki 6 puanlık fark, Beşiktaş'ın zorluk seviyesi yüksek maçlardaki sıkıntısını net bir şekilde ortaya koyan istatistik olarak fazlasıyla göze çarpıyor.



İşte Beşiktaş'ın geçen sezon ve bu sezon M.Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçların tablosu:



BU SEZON:

Beşiktaş: 1 - M.Başakşehir: 1

M.Başakşehir: 3 - Beşitaş: 1

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Toplam : 7 puan



GEÇEN SEZON :

M.Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 2 - M.Başakşehir: 0

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

Toplam : 13 puan