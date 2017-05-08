Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atan Aziz Yıldırım hakkında savcılık soruşturma başlatırken, Türkiye Basketbol Federasyonu da Aziz Yıldırım dahil olayın içinde yer alanları disipline sevk etti.

Aziz Yıldırım Disiplin Kurulu'na sevk edildi

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, basketbol maçında tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİNE SEVK ETTİ



Türkiye Basketbol Federasyonu, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaşanan olaylar hakkındaki açıklaması;

"Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle sorumlular, TBF Ligler Direktörlüğü tarafından derhal Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir."