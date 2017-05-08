Paok ile AEK’yı karşı karşıya getiren kupa finali öncesi, iki takımın taraftarları birbirine girdi.
Maçın oynanacağı stada ayrı yollardan gelmeleri gereken taraftarlar, polis gözetiminin olmadığı bir köprüde karşılaşınca, olaylar kontrolden çktı.
Polisin yatıştırmakta güçlük çektiği olaylar sırasında 40 kişi yaralandı. Yaralılardan bıçaklanan ve başına sert şekilde darbe alan 2 kişi ağır yaralandı.
Taraftar kavgası nedeniyle yarım saat gecikmeli başlayan maçta, rakibini 2-1 yenen PAOK, 2003'ten bu yana ilk kez Yunanistan Kupası'nı müzesine götürdü.