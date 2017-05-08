Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında İtalyan ekibi Juventus, yarı final rövanş maçında yarın Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. İtalyan ekibinin ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacağı rövanş mücadelesi, TSİ 21.45'te Juventus Stadı'nda oynanacak.

Yarı finalin diğer rövanş maçı ise iki İspanyol takımı Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yapılacak. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Real Madrid'in Atletico Madrid'e Vicente Calderon'da konuk olacağı mücadele, 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Tur atlayan takımların karşılaşacağı final maçına, 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.