Şampiyonlar Ligi'nde gözler Torino'da. Yarı final rövanş maçında Monaco'yu ağırlayacak Juventus, karşılaşma öncesi çok önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. 2. Lui Stadı'nda oynanan ilk maçı Gonzalo Higuain'in golleriyle 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 9. kez final biletini cebine koyma hedefinde.
Daha önce hiçbir takımın Devler Ligi yarı final rövanş maçında 2 farklı yenilginin üstesinden gelemediği, 22 maçtır sahasında yenilmeyen Juventus'un bu sezon kalesinde sadece 2 gol gördüğü de hesaba katılacak olursa; İtalyan ekibinin finalde yer alması çok büyük olasılık olarak görülüyor.
Serie A'da hafta sonunda Torino ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçıran siyah-beyazlılar, kutlamaları bir haftalığına erteledi. Zira siyah-beyazlılar, pazar günü Roma ile berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Monaco ise; Nancy deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Fransa Ligi'nde bir maçı eksik olan kırmızı-beyazlılar; Paris Saint-Germain'in 3 puan önünde yer alıyor. Monaco, ipi göğüslemesi halinde 1999-2000 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğunu elde edecek.
Juventus ile Monaco arasında oynanacak yarı final rövanş mücadelesi öncesinde; iki takımda da çok önemli eksik bulunmuyor. Teknik direktörler Massimiliano Allegri ile Leonardo Jardim'in sahaya ideal kadrolarını sürmeleri bekleniyor.