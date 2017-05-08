Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde gözler Torino'da. Yarı final rövanş maçında Monaco'yu ağırlayacak Juventus, karşılaşma öncesi çok önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. 2. Lui Stadı'nda oynanan ilk maçı Gonzalo Higuain'in golleriyle 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 9. kez final biletini cebine koyma hedefinde.

Daha önce hiçbir takımın Devler Ligi yarı final rövanş maçında 2 farklı yenilginin üstesinden gelemediği, 22 maçtır sahasında yenilmeyen Juventus'un bu sezon kalesinde sadece 2 gol gördüğü de hesaba katılacak olursa; İtalyan ekibinin finalde yer alması çok büyük olasılık olarak görülüyor.

Serie A'da hafta sonunda Torino ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçıran siyah-beyazlılar, kutlamaları bir haftalığına erteledi. Zira siyah-beyazlılar, pazar günü Roma ile berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Monaco ise; Nancy deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Fransa Ligi'nde bir maçı eksik olan kırmızı-beyazlılar; Paris Saint-Germain'in 3 puan önünde yer alıyor. Monaco, ipi göğüslemesi halinde 1999-2000 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğunu elde edecek.

Juventus ile Monaco arasında oynanacak yarı final rövanş mücadelesi öncesinde; iki takımda da çok önemli eksik bulunmuyor. Teknik direktörler Massimiliano Allegri ile Leonardo Jardim'in sahaya ideal kadrolarını sürmeleri bekleniyor.