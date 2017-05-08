NBA play-off'larında konferans yarı final serisinin 4. maçında Raptors'a konuk olan Cavaliers, 109-102 galip gelerek play-off'larda mağlubiyet yaşamadan Doğu Konferansı finale çıktı.
Cavaliers'ta LeBron James 35 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving 27 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla galibiyetin mimarları oldu. Konuk takımda ayrıca, Kyle Korver 18 sayı üretti.
Ev sahibi Raptors'ta Serge Ibaka'nın 23 sayı, DeMar DeRozan'ın 22 sayı ve Corry Joseph'in 20 sayı, 12 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Son şampiyon, play-off ilk turunda Indiana Pacers'ı da 4-0'la geçmişti.