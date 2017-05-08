Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta oynanırken zirvede yaşanan puan kayıpları ve galibiyetler zirve kapışmasını alevlendirdi. Zorlu Antalyaspor deplasmanından tek gollü galibiyetle dönen Medipol Başakşehir, zirvedeki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 1'e çekmiş bir anlamda rakibini de baskı altına almıştı. Dev derbide Beşiktaş konuk ettiği Fenerbahçe'ye 90+4 yediği golle yakalanırken 90 dakika sonunda sonuca en çok sevinen kuşkusuz Başakşehir oldu.

Bu sezon özellikle ligin ilk 5 sırasındaki rakiplerine karşı gösterdiği performansla tebrikleri ve puanları toplayan Medipol Başakşehir, aynı başarıyı ligin dibindeki takımlara karşı sergileyemedi. Bu bağlamda MatchStudyTR'nin ele aldığı istatistiklerde küme düşme hattındaki üç takımla oynanan maçlar dışarıda bırakıldığında ortaya çıkan puan tablosu dikkat çekici.

Lacivert turunculu ekip, ligin son 3 sırasında yer alan Çaykur Rizespor, Adanaspor ve Gaziantepspor maçlarında 2 galibiyet-3 beraberlik çıkardı.(33.Haftada M.Başakşehir-Adanaspor maçı oynanacak.)

30. HAFTA İTİBARİYLE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Bu 3 takımla oynanan maçlar çıkarıldığında puan durumu şu şekilde oluşuyor;

TAKIMLAR PUAN

Medipol Başakşehir 54

Beşiktaş 50

Fenerbahçe 46

Galatasaray 39

Trabzonspor 38

Oluşan puan tablosunda Başakşehir zirvede yer alırken 4 puan fark oluşturduğu Beşiktaş, ligin dibindeki 3 takımla oynadığı 5 maçta da galip gelmeyi başardı.(33.Haftada Gaziantepspor-Beşiktaş maçı oynanacak.)