Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de gözler 31. haftada oynanacak Başakşehir-Gençlerbirliği maçına çevrildi. Liderliği kovalayan Başakşehir'e konuk olacak olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat bomba açıklamalar yaptı.

3-5 tane kendini bilmeze göre takım başarısız ama gerçeği bilenlere göre takımın nereden nereye geldiği belli. Bu takımdan 7 tane oyuncu gitmiş. İrfan Can gitmiş, Ahmet Çalık gitmiş, Stancu gitmiş, Landel gitmiş, El Kabir gitmiş, Djalma gitmiş, Hleb gitmiş toplam 7 oyuncu gitmiş. Devre arası bu kulüp transferlerden 25 milyon TL kazanmış, bugün de kendisinden 1.5-2 kat bütçeli kulüplerin önünde 40 puanla son 10 yılın en iyi puantajını yaşıyor.

"Benim sorumluluğum Gençlerbirliği camiasına"

Ben böyle şeylere takılmam, insanların ağzını kapatacak halimiz yok. Neticede ben kendimi biliyorum, yaptığım işi biliyorum benim sorumluluğum o 3-5 kişiye değil, benim sorumluluğum Gençlerbirliği camiasına karşı. Bu takım biz geldiğimizden bu yana iç sahada ilk defa maç kaybetmiş, Karabük'ün, Osmanlıspor'un, Bursa'nın kat kat bütçeli takımların çok çok önündesin. İlk mağlubiyette bunlar söyleniyorsa zaten o 3-5 kişiyi taraftar olarak adlandırmak olmaz.

"Kulübün içinde cirit atanları önledik"

Hepsini biliyorum yaşananları, niye yapıldığını, nereden kaynaklandığını, hangi futbolcunun gidişine içerlediklerini, kulübe neden giremediklerini ve yaptıranları da biliyorum bunların hepsini sezon bittiğinde açıklayacağım. Biliyorsunuz 2 bin TL'ye internet sitesi kuruluyor sonra da herkes gazeteciyim zannediyor kendini. Bunlar normal ama ben bu tür polemiklere girmem. Bunlar futbolcu transferine kadar karışmak isteyen, ben gelene kadar kulübün içinde cirit atan insanlardı bugün kulüpten ayakları kesildiği için her türlü iftirayı atabilecek insanlar.

"Menfaatleri kesildi, iftira atıyorlar"

Menfaatleri kesildiği için tabi ki bunun başka bir izahı var mı? Ligin bitmesine 6 hafta kala hatta yense ilk 5'i zorlayacak takıma bunu söylemesinin bir izahı var mı? Beşinciyle 5 puan, altıncıyla 3 puan arasında kalmış takıma, devre arasında oyuncu satmış 25 milyon kazanmış takıma bunu söylemenin bir izahı var mı? Biz kalan 4 maçı yenebiliriz de yenilebilriz de bu takım hedeflerine ulaştı. Şayet bu hafta yenseydik ilk 5-6'yı zorlayabilirdik. Kasımpaşa bizimle aynı puanda onlar mutlu biz mutsuzuz bir anormallik yok mu bu işte?

"Beşiktaş 17 dakikada 3'lük oldu, maçı mı sattı?"

Bir defa kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş bu bir. İkincisi bu Beşiktaş takımı değil mi 17 dakikada 3 gol yedi. Beşiktaş, Başakşehir'e maçı mı saatı? Demek ki Başakşehir iyi takım. Başakşehir, Beşiktaş'a 3 atınca, Galatasaray'a 4 atınca, Fenerbahçe'yi yenince şike olmuyor da, Gençlerbirliği'ni yenmesi mi anormal? O zaman Beşiktaşlı oyuncular mı maç sattı? 17 dakikada 3'lük oldular. Sen geldin 9 kişilik takıma puan verdin. İnsan önce kendisini sorgulayacak. Kaldı ki bu Başakşehir'den biz puan aldık. Hangi maç kolay? Adana maçı kolaydı yenildik.

"Şike yapan karısını satar"

Bir defa şike yapan karısını satar derler. Bu bir, ikincisi bunlar yıllardır Türkiye'de olan dedikodular. Bunu yapan da namussuzdur, bunu ima eden daha büyük namussuzdur. Yalandan kimse kamuoyu oluşturmasın. Kendi beceremedikleri işleri başkasının üstünden farklı şekilde yorumlamasın. Ya arkadaş kalktınız 17 dakikada 3 gol yediniz Başakşehir'den. 9 kişilik Fenerbahçe'yi yenemediniz.

"Beşiktaş kendini sorgulasın fark 2'ye düştü"

Milyon Euro harcayıp beceremedikleri işi başka yerden becermeye çalışmasınlar. Futbol bireysel spor değil, futbol 11 kişiyle oynanan, 7 tane de yedeği olan toplam 18 kişi. Sen hangi birine diyeceksin, böyle bir şey gizli kalır mı? Bu işler Beşiktaş kulübünden çıkan işler değil, taraftarların çıkardığı şeyler. Futbol severler böyle olayları çıkarıyor. Eğer bu Beşiktaş'tan çıkıyorsa önce kendisini sorgulamalı. 3 hafta önce 7 puandı şimdi 2 puan. O zaman sen önce kendi oyuncunu sorgula.