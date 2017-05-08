Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor evinde Gaziantepspor'la karşılaştı. Gol yağmuru şeklinde geçen maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Maçın 43. dakikasında Wallace Reis'in kendi kalesine attığı golle Akhisar Belediyespor 1-0 öne geçti ve maçın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlandı.

Sokol Cikalleshi 58 ve 61. dakikalarda attığı iki golle skoru 3-0'a taşıdı.

Oyun disiplininden kopan ve mağlubiyeti kabullenen Gaziantepspor karşısında Akhisar'da 72. dakikada sahneye çıkan Ricardo Vaz Te skoru 4-0'a getirdi.

Akhisar Belediyespor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Vaz Te 83'te skoru 5-0 yaparken maçta son sözü söyleyen Daniel Larsson oldu. Larsson 87. dakikada attığı golle Akhisar Belediyespor'un 6-0'lık galibiyetinde son sözü söyledi.

Akhisar Belediyespor bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Gaziantepspor ise 26 puanda kalarak düşme hattında önemli bir kayıp yaşadı.

Akhisar Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak. Ligde sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'un Bursaspor'u 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor maçı da aynı skorla tamamlandı ve haftanın en çok gol atılan maçı oldu.