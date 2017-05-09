Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar gecesine damga vuran Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde en çok konuşulan olaylardan biri Beşiktaşlı Anderson Talisca ile F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel arasında yaşananlar oldu. Volkan'a orta parmak işareti yapan Talisca ile ona parmak sallayarak küfür ettiği kameralara yansıyan tecrübeli kaleci için gözler TFF Hukuk Müşavirliği'ne çevrildi. Gözlemci ve hakem raporlarının yanı sıra iki oyuncunun görüntülerini isteyen Hukuk Müşavirliği'ndeki yetkililer, bugün yapılacak inceleme sonrası disipline sevk edilip edilmeyeceğine karar verecek.

VAN PERSİE ÖRNEĞİ

Talisca ve Volkan'ın PFDK'ya sevk edilmesine kesin gözüyle bakılırken, iki oyuncunun da 'sportmenliğe aykırı hareketten' 1 ila 3 maç arasında ceza alması gündemde. Bu sezon Beşiktaş ile oynanan kupa maçında tribünlere yaptığı dil hareketi kameralara yansıyan ve PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli Van Persie, 3 maç cezaya çarptırılmış, Tahkim Kurulu cezayı 2 maça indirmişti.

Talisca: Her şeyi yapabileceğini zannediyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca da sosyal medya hesabından Volkan'ın maç sonu yaptığı açıklamalara cevap verdi: "İnsanlara saygı duymak gerekir. Alçak gönüllülük gerekir. Karakterli insan ve iyi bir profesyonel olmak bunu gerektirir. Volkan sahada her şeyi yapabileceğini zannediyor."

Ona söyle hocam, ahlakını düzeltsin

Volkan Demirel, Talisca ile yaşadığı sorunu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile de paylaştı. Maç sonunda soluğu Güneş'in yanında alan tecrübeli kalecinin, "Hocam sana saygım sonsuz ama Talisca'ya söyle, ahlakını düzeltsin" dediği öğrenildi. Maçın sonunda elini sıkmak istediği Brezilyalı tarafından terslenen Volkan, kameraların karşısına geçerek, "Yarın bir gün sokakta karşılaşırız onunla, sorarım yüzüne ben. O yüzden dikkat edilmesi gereken işler bunlar" açıklamasını yapmıştı.