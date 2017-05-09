Golün hemen ardından çalan bitiş düdüğüyle sahada yere çöken siyah-beyazlılar, büyük bir şok yaşarken, karşılaşma sonrası da Beşiktaş soyunma odasında matem havası vardı. Soyunma odasına girdiğinde oyuncularının başlarının yerde olduğunu gören ve duygusal bir boşluğa düştüklerini fark eden teknik direktör Şenol Güneş hemen müdahale etti. Bütün takımı etrafına toplayıp sözlerine, "Kaldırın başınızı. İki puan yitirdik, şampiyonluğu kaybetmedik" diyen tecrübeli çalıştırıcının, "Futbolda bu tür şanssızlıklar var. Siz elinizden geleni yaptınız. Farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Ne olursa olsun pes etmek yok. Her şey bitmiş gibi davranmayın. Bu ortam bize zarar verir. Hala lideriz. Önümüzde 4 kritik sınav daha var. Kalan maçlarımızı kazanıp şampiyon biz olacağız. Ben başka türlüsünü düşünmüyorum. Üçüncü yıldızı bu sezon formamıza takacağız" dediği kaydedildi.
Şenol Güneş'ten takıma: Kaldırın başınızı!
09.05.2017 - 04:35 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 04:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe derbisinden bir puanla ayrılarak, şampiyonluk yarışında yakaladığı büyük avantajı kaybeden Beşiktaş'ta futbolcular son saniyelerde yedikleri golle adeta yıkım yaşadı.
Etiketler : şenol güneş,beşiktaş,
471676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471676.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
30
19
8
3
59
29
30
65
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
30
16
9
5
54
28
26
57
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
9
Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Akhisar Bld.
30
11
6
13
34
39
-5
39
11
K.D.Ç. Karabük
30
11
6
13
31
37
-6
39
12
Osmanlıspor FK
30
9
11
10
36
33
3
38
13
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
14
Bursaspor
30
10
5
15
30
51
-21
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Ç. Rizespor
30
7
6
17
37
48
-11
27
17
Gaziantepspor
30
7
5
18
28
53
-25
26
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
31. Hafta Maçları
12.5.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
12.5.2017
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
13.5.2017
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
13.5.2017
Adanaspor - Trabzonspor
13.5.2017
Fenerbahçe - Antalyaspor
14.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.5.2017
Aytemiz Alanyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
14.5.2017
Gaziantepspor - Galatasaray
15.5.2017
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
32
18
6
8
46
35
11
60
2
Sivasspor
32
16
10
6
46
26
20
58
3
Eskişehirspor
32
16
10
6
60
39
21
55
4
Giresunspor
32
14
8
10
38
32
6
50
5
Boluspor
32
15
5
12
51
52
-1
50
6
Göztepe
32
14
7
11
50
49
1
49
7
Ümraniyespor
32
12
12
8
40
33
7
48
8
Altınordu
32
12
11
9
40
36
4
47
9
Balıkesirspor
32
9
12
11
52
42
10
39
10
Denizlispor
32
11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
32
11
11
10
37
32
5
38
12
Manisaspor
32
10
9
13
45
49
-4
36
13
Samsunspor
32
9
8
15
26
42
-16
35
14
Adana Demirspor
32
8
13
11
44
48
-4
34
15
Şanlıurfaspor
32
8
9
15
36
43
-7
33
16
Gaziantep BŞB
32
8
9
15
33
43
-10
33
17
Bandırmaspor
32
8
7
17
40
52
-12
31
18
Mersin İ.Y.
32
6
10
16
33
66
-33
25