Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya futbol piyasasındaki oyuncuları yakından takip eden ve bu ülkede forma giyen Serdar Taşçı, Bibras Natcho, Popov ve Zoran Tosic ile transfer görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Lokomotif Moskova'dan Maicon oldu. Rus ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli kanat oyuncusunun bonservisini eline alacak olması bordo-mavilileri bu transfer için iştahlandırırken, görüşmelerin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergileyen oyuncunun maliyeti uygun olursa transfer gerçekleşecek.