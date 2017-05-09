Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BRUMA

Kasımpaşa karşısında 18. dakikada kenara alınan oyuncu, Riekerink ile 19 maçta 7 gol atıp, 6 asist yapmıştı. Portekizli Tudor ile ise 7 maçta ancak 3 gol atabildi. Bruma, ligin ilk yarısını da en fazla anahtar pas atan isim olarak tamamlarken, bu listede ise zirveden uzaklaştı.

WESLEY SNEIJDER

Takımın en çok konuşulan isimlerinden olan Hollandalı, vatandaşı Riekerink döneminde 16 maçta 19 isabetli şut atıp, 2 gol bulurken, 11 de asist yapmıştı. Sneijder, Igor Tudor ile ise 8 maçta sadece 3 isabetli şut atabilirken, 1 gol bulup, aynı zamanda sadece 2 asist yapabildi.

EREN DERDİYOK

Riekerink ile ilk 20 maçta 44 şut atıp, 8 gol bulan oyuncu, Igor Tudor ile 10 maçta sadece 6 şut atabildi ve bunların 2'si ağlarla buluştu. Oyuncunun oynadığı maç sayısı yarı yarıya düşse de şut sayısı neredeyse 7'de 1 indi. Gol krallığı yarışında olması beklenen oyuncu formayı da unuttu.

YASİN ÖZTEKİN

Son olarak zam alması gündeme gelen oyuncu, Riekerink ile 650 kez topla buluşup, 9 gol atıp, 1 asist yaparken, Tudor ile 478 kez topla buluştu ve ancak 1 gol atabildi. Oyuncunun topla buluşma sayısı büyük ölçüde düşmese de skora katkısı 10'da 1 düştü.

SİNAN GÜMÜŞ

Igor Tudor ile kayıpları oynayan ve ancak 25 dakika sahada kalıp, 20 saniye topla oynayan futbolcu kaleye bile yaklaşamadı. Sinan Gümüş, Jan olde Riekerink ile ise 366 dakikada 2 gol atıp, 1 asist yapmıştı. Sinan, A Milli Takım'a da davet alamamıştı.

LIONEL CAROLE

Ligde Riekerink ile 18 maçta forma giyip, 44 orta yapan ve bunların 11'inde isabet sağlayan oyuncu 263 kez rakip atağı kesmişti. Carole'ün, Tudor döneminde ise 7 maçta ancak 12 ortası var ve bunların 4'ü isabet buldu. Carole bununla beraber 64 de rakip atağı ancak kesebildi.

FERNANDO MUSLERA

Riekerink döneminde kalesine isabet eden 90 şutta 20 gol yiyen Muslera, Tudor ile 42 şutta 16 gol kalesinde gördü. Bu süreçte ligin de yüzde 38,1'lik gol yeme yüzdesiyle en kötü 4 kalecisinden biri olan Muslera, Riekerink ile 27 olan karşı karşıya kurtarış sayısını 8'e düşürdü.